В Токио заявили, что ввели санкции против Сеула из-за подрыва взаимного доверия

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Японии считает, что Сеул нанес большой ущерб двусторонним отношениям, и это побудило Токио принять меры по усилению контроля за экспортом ряда товаров в Южную Корею. С таким разъяснением выступил во вторник на пресс-конференции в японской столице генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Нашим отношениям доверия с Южной Кореей нанесен большой ущерб, - сказал он. - Поэтому стало затруднительно продолжать такие двусторонние торговые отношения, которые должны быть основаны на доверии". Он подчеркнул, что усиление контроля за экспортом в Южную Корею имеет отношение к обеспечению безопасности, поскольку товары, ставшие сейчас объектом ограничений, могут быть использованы в военных целях. По словам генсека кабинета, это не противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

В то же время на другой пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко признал во вторник, что санкции в отношении Южной Кореи могут сказаться на деятельности японских компаний.

"Мы будем тщательно следить за развитием ситуации", - заявил он.

В понедельник правительство Японии приняло решение ужесточить контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения. Как сообщила во вторник крупная сеульская газета "Чосон ильбо", полное прекращение поставок в Южную Корею этих материалов может через три - четыре месяца парализовать производство полупроводников в корпорации Samsung и на предприятиях других гигантов южнокорейской электротехнической промышленности.

Отношения между Токио и Сеулом резко обострились после того, как осенью 2018 года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Было признано, что во время Второй мировой войны этих людей принудительно мобилизовали и принудили к полурабскому труду на одном из предприятий фирмы. Правительство Японии отвергает судебные решения такого рода и настаивает на том, что вопрос о компенсациях был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом в 1965 году. После того, как корпорация Nippon Steel & Sumitomo Metal не стала выплачивать компенсации, в Южной Корее началась процедура конфискации ее активов.

Токио требует передать этот вопрос на рассмотрение международного арбитража, однако Сеул отвергает такое предложение.