Роскачество проверило цельнозерновой хлеб

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Весь проверенный Роскачеством цельнозерновой хлеб безопасен, но в ходе исследования были выявлены нарушения, в том числе несоответствия по заявленной на маркировке калорийности. Об этом говорится в сообщении организации.

Экспертами были проверены 11 торговых марок различного мультизернового хлеба в ценовом диапазоне от 38 до 196 рублей. Образцы исследовались на 211 показателей.

"Весь исследованный хлеб безопасен. В нем нет пестицидов, ГМО, плесеней и микотоксинов; содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимого уровня. Отсутствуют патогенные микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы), стафилококки и колиформы (бактерии группы кишечной палочки), а также возбудитель картофельной болезни. Помимо этого, в хлебе не было обнаружено таких улучшителей как броматы и семикарбазида", - отмечается в сообщении.

В Роскачестве напомнили, что любой хлеб, изготавливаемый по ГОСТу, предполагает наличие муки. Один из образцов этому требованию не отвечал, он был изготовлен из прессованных зерен. Эксперты также выяснили, насколько быстро может зачерстветь исследуемый хлеб. Пять из 11 товаров зачерствели в течение двух суток.

Что касается органолептических показателей исследования - вкуса, цвета и запаха выпечки, то они оказались соответствующими данному виду продукции, сообщили в Роскачестве. Замечания у экспертов возникли к крошковатости мякиша у пяти товаров из 11 и замечания плотности мякиша к четырем товарам, однако это не является нарушениями. В ходе проверки было выявлено, что содержание пищевых волокон, массовой доли зерновых продуктов и соли в исследуемом хлебе находится в норме.

Вместе с тем было выявлено, что пищевая ценность продукта не всегда идентична маркировке. У четырех товаров из 11 содержание жира и белка, заявленное в маркировке, расходится с реальным составом. Поэтому косвенно можно предположить, что и калорийность, заявленная в маркировке, не совсем соответствует действительности, отмечают в Роскачестве.

Классификация цельнозернового хлеба

В Роскачестве напомнили, что сейчас в России не существует ГОСТа на цельнозерновой хлеб. В связи с этим специалисты НИИ хлебопекарной промышленности по поручению Роскачества разработали проект стандарта "Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки", в котором впервые в нашей стране приведена классификация таких изделий, определен перечень показателей качества и безопасности МЗЦ (мультизерновой, зерновой и цельнозерновой) хлеба.

Согласно данному документу, предполагается следующая классификация: мультизерновой хлеб (хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19%, содержащее в рецептуре три и более видов зерна и продуктов его переработки, кроме пшеничной и ржаной муки); зерновой хлеб (хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19%, содержащее в рецептуре не более двух видов зерна и продуктов его переработки, кроме пшеничной и ржаной муки); хлеб из цельнозерновой муки (хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 19%, содержит в рецептуре цельнозерновую и/или обойную муку).

"Хлеб - это один из основных товаров потребительской корзины жителей страны. Одновременно с этим среди населения растет спрос на продукцию диетического назначения, так называемую "полезную", богатую макро- и микронутриентами. Поэтому в ближайшие несколько лет нам предстоит обеспечить рынок полезными продуктами. Соответствующая стратегическая задача стоит на государственном уровне. В то же время сегодня мы видим недостаток информированности потребителей о свойствах таких продуктов, поэтому мониторинг "полезного" хлеба со стороны Роскачества позволит решить эту задачу", - приводятся в сообщении слова статс-секретаря заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.