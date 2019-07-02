Российские авиакомпании предупредили пассажиров об отмене рейсов в Чехию. Главное

"Уральские авиалинии" сообщили, что на неопределенный срок задерживаются рейсы У6-701 Екатеринбург - Прага и У6-751 Жуковский - Прага и обратно от 2 июля. В компании пообещали предоставить всем пассажирам необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам.

Авиакомпания сообщила, что это произошло в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты.

В сообщении авиаперевозчика говорится, что оповещение пассажиров обо всех изменениях будет проводиться call-центром компании, информация также будет доступна пассажирам на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях авиакомпании.

Рейс Екатеринбург - Прага, который должен был вылететь в пункт назначения в 05:50 мск, задержан на четыре часа в аэропорту Кольцово и по состоянию на 9:00 мск вылет запланирован на 10:00 мск. Количество ожидающих вылет пассажиров не известно, но вместительность Airbus A320, который должен совершить рейс составляет порядка 150 человек.

Позднее (9:11 мск) авиакомпания сообщила о возобновлении авиасообщения. "Мы летаем только в Прагу", - заявил гендиректор компании.