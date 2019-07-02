Российские авиакомпании предупредили пассажиров об отмене рейсов в Чехию. Главное

Во вторник авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что чешские авиационные власти аннулировали ее разрешение на выполнение части рейсов по маршруту Москва - Прага – Москва, запланированных на 2 июля. "Уральские авиалинии" сообщили, что авиаперевозчик со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов из Екатеринбурга и Жуковского в Прагу. Впоследствии "Уральские авиалинии" сообщили о возобновлении авиасообщения.
Отмена рейсов "Аэрофлота"
"Аэрофлот" сообщил об отмене рейсов SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля.
В компании предложили перевезти пассажиров отмененных рейсов оставшимися (SU2012/2013 и SU2024/2025), перенаправить часть своих клиентов на рейсы других перевозчиков, а тем пассажирам, которые забронировали рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая SU2017 за 3 июля), предложено оформить возврат билета без сборов или выбрать маршрут на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за корректировку маршрута.
В сообщении на сайте авиаперевозчика также сообщается, что компания "внимательно следит за сложившейся ситуацией", а пассажиров будут оперативно оповещать через центр бронирования и информации.
Отмена рейсов "Победы"
"Победа" закроет рейсы из Москвы в Карловы Вары. Согласно заявлению официального представителя лоукостера, компания была вынуждена отменить рейсы в Карловы Вары по требованию чешских авиационных властей.
Лоукостер пообещал вернуть средства в полном объеме не улетевшим пассажирам .
Отмена рейсов "Уральских авиалиний"
"Уральские авиалинии" сообщили, что на неопределенный срок задерживаются рейсы У6-701 Екатеринбург - Прага и У6-751 Жуковский - Прага и обратно от 2 июля. В компании пообещали предоставить всем пассажирам необходимые услуги согласно федеральным авиационным правилам.
Авиакомпания сообщила, что это произошло в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты.
В сообщении авиаперевозчика говорится, что оповещение пассажиров обо всех изменениях будет проводиться call-центром компании, информация также будет доступна пассажирам на сайте и в официальных аккаунтах в соцсетях авиакомпании.
Рейс Екатеринбург - Прага, который должен был вылететь в пункт назначения в 05:50 мск, задержан на четыре часа в аэропорту Кольцово и по состоянию на 9:00 мск вылет запланирован на 10:00 мск. Количество ожидающих вылет пассажиров не известно, но вместительность Airbus A320, который должен совершить рейс составляет порядка 150 человек.
Позднее (9:11 мск) авиакомпания сообщила о возобновлении авиасообщения. "Мы летаем только в Прагу", - заявил гендиректор компании.
Причины пока неизвестны
О причинах решения авиационных властей Чехии информации пока нет. "Аэрофлот" сообщил, что у авиаперевозчика есть все технические возможности для обеспечения полетов.