Российские производители готовы предложить замену винам из Грузии

ТАСС, 2 июля. Российские виноделы легко смогут заместить грузинские вина в случае запрета импорта, причем готовы предложить как классические варианты напитков, так и вина с региональными особенностями и премиум-сегмента. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители компаний и профильных ассоциаций.
После антироссийских выступлений в Тбилиси президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России. В ведомстве отметили, что регулярный контроль "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции". Несоответствующие требованиям партии алкогольной продукции не были допущены к ввозу на территорию России, добавили в ведомстве.
"Легко компенсируем потерю грузинского вина, мы делаем прекрасные продукты. Другое дело, что есть люди, которые любят именно грузинское вино - для них будет проблема", - рассказал ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.
Вина со вкусом Грузии
В Грузии, отмечают российские специалисты, вина особые, в России таких нет. "Грузинские вина - это отражение терруара (винодельческого региона - прим. ТАСС), грузины считают вина национальным достоянием, делают их с любовью. Грузинские вина производят, в основном, из сортов саперави, киси, ркацители, и вина бывают как очень хорошего качества, так и посредственного. Брожение у них делается в глиняных сосудах, с гребнями, с кожицей, и сейчас этот метод изготовления очень известный и даже модный", - рассказала замдиректора по науке и качеству предприятия "Фанагории" (крупный производитель вина на Кубани) Валентина Попандопуло.
Она пояснила, что свойства вина зависят не только от технологии изготовления, но и от того, где именно и как выращен виноград. "У грузинских вин особый акцент, нотки фруктовые, ягодные, насыщенный аромат", - уточнила собеседница агентства.
Попандопуло привела в пример вина из винограда саперави, которые популярны среди грузинских напитков. "Фанагория" выпускает вина из примерно того же сорта винограда и готова предложить их взамен импортных, однако по вкусу они отличаются от грузинских - из-за того, что ягоды для них росли в других условиях.
По информации председателя совета саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма, генерального директора "Массандры" Янины Павленко, на экспорт в Россию идет примерно треть от объема производящегося в Грузии вина. И хотя для российского рынка это количество, по ее словам, незначительное, оно занимает свою определенную нишу.
Не аналоги, но качественные
Павленко уточнила, что традиционно наиболее востребованы грузинские сухие и полусладкие вина. И, например, крымским производителям, "есть что предложить" в этих категориях.
"Мы понимаем, что есть потребитель, который ориентирован на исконно грузинские вина, например, "Киндзмараули". Но в Крыму выпускаются не менее достойные, качественные, натуральные вина, у нас есть также купажи похожих сортов. Кроме того, крымские полусладкие и сладкие вина рождаются естественным способом (благодаря тому, что выращенный на солнечном побережье виноград содержит много сахара - прим. ТАСС)", - рассказала она.
Павленко добавила, что крымские производители готовы будут занять место грузинских вин на полках сетевых магазинов, тем более что сейчас торговля через сети составляет 60-70% оборота. Однако для наращивания производства, в том числе, необходимо решить проблему сырья: расширения виноградников и появления отечественного посадочного материала.
Дорогое, но другое
Как отмечают собеседники ТАСС, российские вина в премиальном сегменте по качеству не хуже импортных, в том числе из Грузии. Независимый сомелье, бренд-амбассадор агрофирмы "Золотая Балка" (один из крупнейших на Крымском полуострове производителей игристых вин) Максим Ткачиборода сообщил, что на российском рынке у грузинских премиальных вин была небольшая ниша, но в Грузии большое количество крафтовых виноделен, которые производят высококачественные напитки. По его словам, в России небольшие винодельни, которые производят и продукцию премиум-класса. Сейчас они становятся все более востребованы - только в Севастополе насчитывается порядка 30 предприятий, в том числе, производящих и дорогие напитки, и ежегодно открываются новые.
"Через некоторое время мы сможем выдавать вина, которые конкурентоспособны не только с грузинскими, но и с европейскими", - уверен собеседник.
Однако по вкусу грузинские вина в России повторить невозможно. "У нас отличается даже саперави - сорт один, а вкус разный", - привел в пример он.
"В Грузии 350 автохтонных (растущих только в определенном регионе - прим. ТАСС) сортов винограда, используются технологии производства вин, которые не менялись с незапамятных времен. Многие грузинские вина являются по-настоящему уникальными. И их нельзя заменить другими - это как попытаться заменить елку сосной: вроде похожее, но совсем разное. Если грузинское вино уйдет с нашего рынка, просто потребитель останется без этого вина, будет выбирать что-то другое", - пояснил в свою очередь владелец севастопольской винодельни Uppa Winery Павел Швец.
Управляющий партнер проекта "Долина Лефкадия" (Краснодарский край) Михаил Николаев уверен, что грузинские вина добились признания на российском и мировом рынке не за счет качества, а за счет оригинальности.
"Большинство грузинских вин, особенно в России, низкокачественные и переоцененные. В России также есть кавказские регионы, где делаются схожие вина, они и дешевле, и выше уровнем даже если брать премиальный сегмент. Например, высокие международные оценки получило наше "Лефкадия Резерв 2012". Полностью "импортозамещать" вино невозможно, так как всегда играет роль характер местности, но Грузия не представляет в большинстве своем характерные и хорошие вина, и российскому потребителю давно пора трезво посмотреть на их качество и цены", - заявил собеседник.
Экспорт грузинского вина
По данным Национального агентства вина Грузии, с января по май республика экспортировала более 33,6 млн бутылок вина, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. В Россию было экспортировано более 21 млн бутылок вина, что на 5% больше по сравнению с прошлогодними показателями.