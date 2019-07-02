Российские производители готовы предложить замену винам из Грузии

После антироссийских выступлений в Тбилиси президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России. В ведомстве отметили, что регулярный контроль "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции". Несоответствующие требованиям партии алкогольной продукции не были допущены к ввозу на территорию России, добавили в ведомстве.

ТАСС, 2 июля. Российские виноделы легко смогут заместить грузинские вина в случае запрета импорта, причем готовы предложить как классические варианты напитков, так и вина с региональными особенностями и премиум-сегмента. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС представители компаний и профильных ассоциаций.

"Легко компенсируем потерю грузинского вина, мы делаем прекрасные продукты. Другое дело, что есть люди, которые любят именно грузинское вино - для них будет проблема", - рассказал ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Вина со вкусом Грузии

В Грузии, отмечают российские специалисты, вина особые, в России таких нет. "Грузинские вина - это отражение терруара (винодельческого региона - прим. ТАСС), грузины считают вина национальным достоянием, делают их с любовью. Грузинские вина производят, в основном, из сортов саперави, киси, ркацители, и вина бывают как очень хорошего качества, так и посредственного. Брожение у них делается в глиняных сосудах, с гребнями, с кожицей, и сейчас этот метод изготовления очень известный и даже модный", - рассказала замдиректора по науке и качеству предприятия "Фанагории" (крупный производитель вина на Кубани) Валентина Попандопуло.

Она пояснила, что свойства вина зависят не только от технологии изготовления, но и от того, где именно и как выращен виноград. "У грузинских вин особый акцент, нотки фруктовые, ягодные, насыщенный аромат", - уточнила собеседница агентства.

Попандопуло привела в пример вина из винограда саперави, которые популярны среди грузинских напитков. "Фанагория" выпускает вина из примерно того же сорта винограда и готова предложить их взамен импортных, однако по вкусу они отличаются от грузинских - из-за того, что ягоды для них росли в других условиях.

По информации председателя совета саморегулируемой организации Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма, генерального директора "Массандры" Янины Павленко, на экспорт в Россию идет примерно треть от объема производящегося в Грузии вина. И хотя для российского рынка это количество, по ее словам, незначительное, оно занимает свою определенную нишу.

Не аналоги, но качественные

Павленко уточнила, что традиционно наиболее востребованы грузинские сухие и полусладкие вина. И, например, крымским производителям, "есть что предложить" в этих категориях.

"Мы понимаем, что есть потребитель, который ориентирован на исконно грузинские вина, например, "Киндзмараули". Но в Крыму выпускаются не менее достойные, качественные, натуральные вина, у нас есть также купажи похожих сортов. Кроме того, крымские полусладкие и сладкие вина рождаются естественным способом (благодаря тому, что выращенный на солнечном побережье виноград содержит много сахара - прим. ТАСС)", - рассказала она.

Павленко добавила, что крымские производители готовы будут занять место грузинских вин на полках сетевых магазинов, тем более что сейчас торговля через сети составляет 60-70% оборота. Однако для наращивания производства, в том числе, необходимо решить проблему сырья: расширения виноградников и появления отечественного посадочного материала.