"Победа" закроет полеты в Чехию 4 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" закроет рейсы из Москвы в Карловы Вары, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"По требованию авиационных властей "Победа" вынуждена отменить рейсы в Карловы Вары. С этого четверга полеты будут приостановлены", - сказал официальный представитель "Победы" и добавил, что соответствующее требование компания получила от чешских властей накануне.

По словам представителя компании, лоукостер вернет неулетевшим пассажирам средства в полном объеме.

Ранее сегодня "Аэрофлот" сообщил, что отменяет ряд рейсов в Прагу в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов.