"Известия": Минфин России требует от импортеров доплатить НДС на кормовые добавки

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ требует от импортеров доплатить налог на добавленную стоимость (НДС) на ввезенные за последние три года кормовые добавки. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания в Минсельхозе, в ходе которого обсуждался данный вопрос.

"Ведомство проинформировало компании - импортеры о необходимости доплатить НДС за последние три года, - отмечается в публикации. - По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4-7 млрд рублей".

Как пояснили "Известиям" в Минсельхозе, проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года. В рамках этого постановления импортеры ввозили добавки, уплачивая НДС по льготной ставке в 10%. Однако поправки, четко относящие кормовые добавки к льготной категории, вступили в силу только 1 апреля 2019 года.

В Минсельхозе предложили вновь внести изменения в постановление и распространить его действие на добавки, ввезенные с 1 января 2016 года. Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство, сказано в протоколе.

В пресс-службе Минфина в ответе на запрос "Известий" сослались на документы Верховного суда, который постановил, что ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно. В пресс-службе Минсельхоза, наоборот, заявили, что ведомство не видит оснований для применения повышенной ставки.

В Национальном кормовом союзе изданию прокомментировали, что Россия импортирует до 90% добавок, на основе которых производят корма для животных. Поэтому в случае доначисления НДС птицеводческая и мясная продукция может подорожать минимум на 10%.