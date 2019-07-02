Источник: число рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Прагу сокращено из-за переговоров ведомств

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Сокращение числа выполняемых российской компанией "Аэрофлот" рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва произошло из-за того, что министерства транспорта РФ и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник, близкий к руководству авиационной отрасли республики.

"Ежедневное количество рейсов "Аэрофлот" по маршруту Москва - Прага - Москва сокращено с шести до двух, - констатировал источник. - Министерства транспорта Чехии и России не смогли договориться о частоте [количестве рейсов национальных авиакомпаний - прим. ТАСС]. Такова ситуация на вторник".

Как пояснил источник, чешская сторона сократила число рейсов "Аэрофлот" после того, как не смогла договориться с российскими партнерами. Данная ситуация, по мнению источника, вскоре должна измениться. Ведется интенсивная работа между российским и чешским министерствами по согласованию частоты выполняемых национальными авиаперевозчиками рейсов.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение нескольких рейсов по маршруту Москва - Прага - Москва. В связи с этим компания отменила во вторник часть рейсов. При этом в "Аэрофлоте" отметили, что у них имеются все технические возможности для обеспечения полетов, однако чешская сторона приняла решение аннулировать разрешение на их выполнение.

"Аэрофлот" обещает перевезти пассажиров отмененных рейсов двумя оставшимися, а также перенаправить часть клиентов на рейсы других перевозчиков. В компании предложили людям, которые забронировали рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля), оформить возврат билета без сборов либо выбрать маршрут на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение пути следования. О причинах решения авиационных властей Чехии информации пока нет.