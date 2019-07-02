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Отмена авиарейсов из России в Чехию

Аэропорт Праги не вовлечен в решение вопроса с сокращением числа рейсов "Аэрофлота"

Урегулирование возникшей ситуации осуществляется на уровне министерств транспорта Чехии и России, заверили в аэропорте

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Ситуация с сокращением числа рейсов российских авиакомпаний из Москвы в Прагу решается на государственном уровне, и международный аэропорт чешской столицы не оказывает влияния на этот процесс. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь аэропорта Роман Пацвонь.

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"Решение возникшей ситуации осуществляется на уровне министерств транспорта Чехии и РФ, - отметил он. - Пражский аэропорт на нее никак не воздействует и не может воздействовать".

Ранее источник, близкий к руководству авиационной отрасли Чехии, сообщил ТАСС, что число рейсов "Аэрофлот" по маршруту Москва - Прага - Москва во вторник было сокращено с шести до двух. По его словам, это произошло из-за того, что об условиях выполнения полетов национальными авиакомпаниями не смогли договориться министерства транспорта Чехии и России.

Теги
ЧехияРоссияОтмена авиарейсов из России в Чехию
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