"Ъ": Пассажиропоток Пулково в мае вырос до 1,7 млн человек

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорте Пулково в мае 2019 года вырос до 1,7 млн человек, что превышает прошлогодний результат аналогичного периода на 8,4%, сообщает газета "Коммерсантъ".

При этом в издательстве отмечают, что подконтрольное Минтрансу ФГКУ "Росгранстрой" разместило сообщения о том, что пассажиропоток в мае "превысил проектную пропускную способность". По словам источника "Ъ", участвовавшего в совещании относительно данного вопроса, превышение составило в 2,5 раза с учетом того, что пункт пропуска рассчитан на 1 тыс. человек в час. Оператору аэропорта ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) было рекомендовано равномерно распределять рейсы.

Однако в самом аэропорту уточнили, что подобные случаи не являются "системными", пишет "Ъ".

Пассажиропоток в аэропорте Пулково в январе-мае 2019 года вырос до 6,8 млн человек, что превышает прошлогодний результат аналогичного периода на 12,3%.

Пассажиропоток за 2018 год составил 18,1 млн человек, приблизившись тем самым к пределам пропускной способности, отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам ВВСС, к 2023 году пассажиропоток увеличится до 25 млн и до 35 млн к 2039 году.