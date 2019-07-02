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Отмена авиарейсов из России в Чехию
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В Минтрансе РФ прокомментировали ситуацию с отменой рейсов в Чехию

В ведомстве подчеркнули, что действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой
Здание министерства транспорта Российской Федерации Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Здание министерства транспорта Российской Федерации
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между Россией и Чехией, говорится в релизе Минтранса РФ.

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"Эти действия [ограничение авиасообщения] чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Митрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о сокращении, согласно решению чешских авиавластей, количества рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух в день. Лоукостер "Победа" с четверга закрывает полеты из Москвы в Карловы Вары, а "Уральские авиалинии" - из Екатеринбурга в Прагу.

Теги
ЧехияРоссияОтмена авиарейсов из России в Чехию
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