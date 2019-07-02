Гендиректор "Транснефть-Дружба" покинул компанию

На сайте "Транснефть-Дружба" в разделе руководство в настоящее время указано, что идет обновление страницы. Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья в трубопроводе было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.

3 июня в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации вокруг поставок загрязненной нефти, по итогам которых замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил журналистам, что все их участники пришли к общему пониманию принципов, как будет рассчитываться размер компенсаций за поставку некондиционной нефти.