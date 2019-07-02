"Укртрансгаз" передал эксплуатацию газотранспортной системы Украины дочерней компании

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Компания "Укртрансгаз" передала функцию технической эксплуатации газотранспортной системы (ГТС) Украины своей дочерней компании. С 1 июля за работу ГТС отвечает специально учрежденная для этого компания "Оператор ГТС Украины", 100% акций которой принадлежит "Укртрансгазу".

"Это последовательный шаг в реализации проекта по подготовке к юридическому и операционному отделению функции транспортировки газа от его добычи и продажи - анбандлингу, - говорится во вторник в сообщении "Укртрансгаза" на странице в Facebook. - Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и сохранения транзита газа по территории Украины".

В настоящее время на Украине идет процесс так называемого анбандлинга - разделения компании "Нафтогаз Украины", в состав которого входит "Укртрансгаз", и создания нового оператора ГТС. Планируется, что оператор заработает с 2020 года, когда прекратит действие транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Между тем руководство "Нафтогаза" и правительство имеют различные мнения на этот счет.

22 мая кабинет министров Украины утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции руководства компании, которое настаивало на модели ISO (independent system operator). Предложенная кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаза". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.