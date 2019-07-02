СМИ: суд Киева разрешил изъять банковские документы по делу против Порошенко

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева разрешил следователям Государственного бюро расследований (ГБР) изъять документы в Международном инвестиционном банке (МИБ) по делу против бывшего президента Украины Петра Порошенко, который владеет 60% акций данного кредитного учреждения. Об этом во вторник сообщило агентство "Украинские новости".

"19 июня суд разрешил ГБР доступ к документам Международного инвестиционного банка с возможностью изъятия надлежащим образом заверенных копий документов", - цитирует агентство решение инстанции. В частности, суд разрешил изъять документы о счетах завода "Кузница на Рыбальском", принадлежащего Порошенко. Также суд разрешил изъять документы о финансовом надзоре банковских операций завода со стороны МИБ.

Решение суда принято в рамках дела, которое возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем, при продаже "Кузницы на Рыбальском". Завод - одни из крупнейших активов экс-главы государства, который, по неофициальной информации, он фиктивно продал украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.

По состоянию на 26 июня, следователи ГБР ведут уже восемь дел против Порошенко. Его обвиняют, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".