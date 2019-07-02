В Чехии заявили, что ограничение авиасообщения с Россией не связано с политикой

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение чешских властей ограничить авиасообщение с РФ не связано с политикой, речь идет только об экономических вопросах. Об этом заявил во вторник ТАСС заместитель председателя Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чешской Республики Войтех Филип, который принимает участие во II Международном форуме "Развитие парламентаризма".

"Эту проблему надо решить на основе [переговоров] министерств транспорта Чешской Республики и Российской Федерации", - сказал чешский парламентарий. "Для Чехии это вопрос транспорта и туристической сферы, дело не только в туристическом сезоне, для нас эта проблема актуальна весь год", - добавил он. "Это только экономические вещи, [речь идет о том], сколько самолетов будет летать в Прагу, сколько - в Москву, а также сколько самолетов пролетает через Чехию, сколько - через Россию", - ответил он на вопрос о том, имеется ли в ситуации с ограничением авиасообщения политическая составляющая.