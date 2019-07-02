ПА ОДКБ разрабатывает рекомендации по регулированию оборота виртуальных валют

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) работает над модельным законом об информационной безопасности и рекомендациями по регулированию оборота виртуальных валют. Об этом сообщил во вторник исполняющий обязанности ответственного секретаря ПА ОДКБ Сергей Поспелов.

"Продолжаем сегодня работу над модельным законом об информационной безопасности, над рекомендательным перечнем составов преступлений и административных правонарушений в сфере обеспечения информационной безопасности, даже разрабатываем рекомендации по регулированию оборота виртуальных валют", - сказал Поспелов, выступая на секции по международной безопасности в рамках инициированного Госдумой II Международного форума "Развитие парламентаризма".

Он добавил, что за созданием модельных законов стоит процесс их реализации в национальных законодательствах стран - участниц организации, в этом "есть некоторые затруднения".

"Одно из предложений - при создании модельного законодательства региональных и крупных международных структур должны участвовать уполномоченные эксперты из всех стран, чтобы уже на этапе процесса создания прописывать конкретные правовые акты национального законодательства", - подчеркнул Поспелов.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2019 году председательствует в ОДКБ Киргизия.