Власти НАО планируют реконструировать аэропорт Амдермы в 2021 году

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) планируют реконструировать аэропорт в Амдерме за 788 млн рублей к октябрю 2021 года. Как сообщается во вторник на сайте окружного правительства, соответствующая закупка размещена на сайте электронных торгов.

"Согласно условиям контракта, реконструкция аэропортового комплекса должна завершиться не позднее 30 сентября 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляет порядка 788 млн рублей", - говорится в сообщении. По условиям закупки, победитель должен будет произвести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перронов.

Реконструкция аэропорта будет производиться за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы РФ "Развитие транспортной системы". Согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года, в период с 2020 по 2024 год также предусмотрена реконструкции аэропортового комплекса в Нарьян-Маре. На эти цели федеральным бюджетом предусмотрено 4,02 млрд рублей.

Аэропорт в Амдерме основан в 1956 году, до 1993 года использовался как военный аэродром, длина бетонной взлетно-посадочной полосы составляет 2,6 км, ширина - 50 м. Аэропорт способен принимать воздушные суда массой до 200 тонн - самолеты Ан-24, Як-40, Ан-26, Ту-134, Ан-30, Ил-76, Ан-2 и вертолеты всех типов.

Амдерма - поселок на востоке НАО в 420 км от Нарьян-Мара с населением около 600 человек. Он основан в связи с началом строительства рудника по добыче флюорита. В перспективе Амдерма рассматривается как база для освоения нефтегазоносных месторождений северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.