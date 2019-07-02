МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный", говорится в сообщении агентства. В том числе был отозван депозитный рейтинг банка, находившийся на уровне Caa1.

Отзыв рейтингов агентство объясняет причинами делового характера.

Moody's приняло такое решение на фоне спора между основными акционерами "Восточного".

Банк "Восточный" - крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Сеть продаж преимущественно располагается на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. По состоянию на 1 июня 2019 года банк занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе РФ.