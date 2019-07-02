"Новатэк" может помочь "Газпрому" с поставками в ЕС при прекращении транзита через Украину

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 2 июля. /ТАСС/. "Новатэк" готов помочь "Газпрому" выполнить их обязательства по поставкам газа в Европу за счет продажи сжиженного природного газа с "Ямал СПГ" в случае, если в январе 2020 года прекратится транзит трубопроводного газа через территорию Украины. Об этом журналистам сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Если от "Газпрома" будут обращения, мы будем рассматривать. Для страны сверхважно не прервать те контракты, которые подписаны "Газпромом" по европейским рынкам", - отметил он.

По его словам, незаконтрактованный объем с завода может составить от 8 до 9% от всей производительности завода.

Михельсон добавил, что в первом квартале, возможно даже в январе, будет запущена в эксплуатацию четвертая линия завода мощностью в 900 тыс. тонн в год. Эти объемы также не законтрактованы и могут быть поставлены европейским потребителям "Газпрома". Ранее компания хотела запустить эту линию раньше - в четвертом квартале этого года.

В январе 2020 года истекает срок текущего соглашения о транзите трубопроводного российского газа по территории Украины в Европу. Как ранее сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер, Украина не сможет подписать новый контракт на транзит газа по законодательству ЕС до конца года, но "Газпром" готов продлить действующий контракт.