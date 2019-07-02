"Новатэк" планирует принять окончательное инвестрешение по "Арктик СПГ-2" в сентябре

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 2 июля. /ТАСС/. "Новатэк" планирует принять окончательное инвестиционное решение по проекту "Арктик СПГ - 2" в сентябре 2019 года. Об этом сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Это третий квартал. Здесь две вещи: надо договориться с партнерами и пройти корпоративное одобрение. И поэтому я все-таки думаю, что это сентябрь", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках окончательного инвестиционного решения по проекту.

Михельсон также сообщил, что консорциум японских Mitsui и Jogmec в течение девяти месяцев может привлечь третьего партнера в свою 10%-ную долю в проекте "Арктик СПГ - 2". "Мы пошли навстречу им [Mitsui и Jogmec]: хоть у нас не было этого предусмотрено, у них есть возможность привлечь третьего участника в течение ближайших девяти месяцев. На текущую дату они могут привлечь несколько компаний из топа японского бизнеса из согласованного списка", - сказал он.

Доли участников консорциума Михельсон раскрывать не стал. По его словам, решение по компаниям, желающим войти в консорциум, принимает Mitsui, "Новатэк" в этом не участвует. Участие в проекте компаний вне консорциума, в частности Mitsubishi, не обсуждается, подчеркнул он.

Михельсон также сообщил, что "Новатэк" рассматривает участие японской MOL (входит в Mitsui) в проекте строительства терминала по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманске. "Нам нравится это партнерство, с входом Mitsui [в проект "Арктик СПГ - 2"] у них шансы по партнерству увеличиваются, мы рассматриваем их участие в перевалках в том или ином виде - как на Камчатке, так и в Мурманске", - сказал он. Помимо этого, глава "Новатэка" не исключил переговоры с JBIC (Japan Bank for International Cooperation) и другими японскими банками как о финансировании проекта "Арктик СПГ - 2", так и перевалочных комплексов компании.

"Новатэк" также планирует провести переговоры с японским компаниями о совместном выходе на СПГ-рынки третьих стран. "Допустим, Jera имеет выходы на рынок АТР, тогда мы будем с Jera и тем же Mitsui вести переговоры, а давайте мы будем из нашей доли совместно заходить на рынки третьих стран. Такое, думаю, в будущем будем обсуждать", - сказал Михельсон.

Партнеры проекта

29 июня по итогам российско-японских переговоров на высшем уровне в Осаке было объявлено о том, что "Новатэк" продаст консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec 10% доли в проекте строительства завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2", они станут четвертым акционером проекта. Таким образом, состав акционеров "Арктик СПГ - 2" после сделки с японскими компаниями сформирован. Китайские CNOOC, CNPC, французская Total, консорциум Mitsui и Jogmec в целом получили 40% - по 10% у каждого участника. Позднее агентство Bloomberg сообщило, что Mitsui и японская Mitsubishi ведут в настоящее время переговоры о присоединении последней к 10%-ной доле в проекте по строительству завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2".

Михельсон также добавил, что несмотря на то, что Saudi Aramco на протяжении долгого времени изучала проект, "Новатэк" "не получил предложения, которое можно было бы рассмотреть".

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка", его мощность составит 19,8 млн тонн.

"Новатэк" не видит оснований для конкуренции "Арктик СПГ - 2" и "Балтийского СПГ"

"Новатэк" не видит оснований для конкуренции "Арктик СПГ - 2" (контроль у "Новатэка") и "Балтийского СПГ" (принадлежит "Газпрому"), так как поставки первого ориентированы на запад, а второго - на восток, отметил Михельсон. "Мы все-таки будем поставлять 80% на восток и 20% - в западном направлении (от общего объема поставок "Арктик СПГ - 2" - прим. ТАСС). Я думаю даже, что процент на восток будет больше", - заметил он.

Михельсон подчеркнул, что в ближайшие месяцы компания может принять решение о строительстве трех СПГ-ледоколов на 45 МВт. "Я считаю, это позволит круглогодично ходить на восток, что мы и будем делать", - сказал он. Михельсон добавил, что среднетоннажный "Высоцкий СПГ" (контроль у "Новатэка") в Ленинградской области также не будет конкурировать с проектом "Газпрома", так как ориентирован на других клиентов.

Первые линии заводов будут запущены в эксплуатацию примерно в одно и то же время: "Балтийский СПГ" - в 2023 году, "Арктик СПГ - 2" - в 2022-2023 годах.