Посол РФ: Италия в непростом положении в ЕС, чтобы диктовать условия по отмене санкций

РИМ, 2 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия, несмотря на заявления властей о вреде антироссийских санкций, достаточно зависима от блоковой дисциплины и евроатлантической солидарности, а также скована собственными проблемами, чтобы диктовать условия по отмене ограничительных мер ЕС. Такое мнение во вторник высказал в интервью ТАСС посол России в Италии Сергей Разов в преддверии визита в Рим президента РФ Владимира Путина.

"Итальянские партнеры неизменно заявляют, что санкции - не самоцель, а средство реализации минских договоренностей. Они не должны подменять политику конструктивного диалога с Россией, без которого невозможно решение ключевых международных проблем. Рим выступает против автоматического, без обсуждения, продления санкционного режима", - сказал дипломат.

"Что же касается голосования по этому вопросу в рамках евроструктур, то здесь в конечном счете берут верх соображения блоковой дисциплины и евроатлантической солидарности, а также тот факт, что у Италии собственная, довольно непростая повестка переговоров с Брюсселем (бюджетная, миграционная и т.д.). Это, понятно, жестко ограничивает свободу рук и волеизъявления", - продолжил Разов.

Он подчеркнул, что "вредоносность санкций для итальянцев очевидна". "Не берусь дать точную оценку потерям от введенных Евросоюзом санкционных ограничений. В любом случае применительно к Италии счет идет на миллиарды долларов и тысячи потерянных рабочих мест: если в докризисном 2013 году объем итальянского экспорта в Россию составлял $14,5 млрд, то в 2016 году он упал до $7,8 млрд. И хотя в последние два года имел место рост итальянского экспорта и двустороннего товарооборота, он обладал лишь восстановительным характером и пока далек от рекордных показателей", - пояснил посол.

Дополнительные сложности для итальянского бизнеса, заинтересованного в наращивании масштабов своей деятельности в России, представляют и антироссийские санкции США. Посол обратил внимание на то, что угроза применения "санкций за нарушение санкций" используется американскими властями как против своих граждан и компаний, так и экстерриториально против компаний и организаций из других, в том числе европейских, стран. США, по его мнению, активно злоупотребляют высокой востребованностью американской финансовой системы в международных расчетах и тесными связями многих крупных европейских компаний с американским рынком. "Идущие из-за океана санкционные волны, угроза, как говорят здесь некоторые, "дружественного огня" создают атмосферу неопределенности, неуверенности относительно перспектив сотрудничества с Россией, особенно масштабного и долгосрочного", - отметил Разов.