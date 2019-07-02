Госдума рассмотрит законопроект о социальном предпринимательстве во II чтении 9 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Законопроект о регулировании социального предпринимательства будет повторно рассмотрен Госдумой 9 июля. Об этом сообщил президент ТТП РФ Сергей Катырин на пресс-конференции, посвященной социальному предпринимательству.

"Одной из главных наших целей является создание нормативной базы и расширение законодательства. На 9 июля намечено второе чтение закона о социальном предпринимательстве", - сказал Катырин.

По словам Катырина, принятие закона расширит инструментарий для поддержки социальных предприятий. В частности, будет создан специальный реестр социального бизнеса с базовой информацией о каждом из предприятий. Это даст возможность государству и общественным организациям работать с ними, чтобы способствовать их деятельности на территории РФ.