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Росстат запустит приложение для мобильных устройств в ближайшее время

В настоящее время пользователи уже могут работать с более чем 4 тыс. показателями
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) запустит в ближайшее время приложение для мобильных устройств на базе операционных систем Android и IOS. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Росстата.

"Уже в ближайшее время заработает приложение для мобильных устройств на бале операционных систем Android и IOS", - сказали в Росстате. В пресс-службе отметили, что в настоящее время продолжается настройка обновленного портала ведомства.

"Из-за огромного количества информации стопроцентной гарантии, что удалось перенести все [на новый портал] без ошибок, нет. Поэтому будет действовать пока и старый портал на основном домене, и будет действовать новый портал", - сообщил глава Росстата Павел Малков в ходе презентации обновленного сайта Росстата. Он отметил, что в настоящее время пользователи уже могут работать с более чем 4 тыс. показателями.

"Такая необходимость [обновления сайта] возникла, потому что сейчас в настоящее мучение [пользование] превратилось. И для нас на действующем портале, и для пользователей по современным меркам крайне осложнен процесс пользования этими данными, поиска их", - отметил Малков.

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