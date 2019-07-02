Минтранс разрабатывает методику размещения видеокамер на дорогах

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Минтранс России разрабатывает методику размещения камер фотовидеофиксации правонарушений на дорогах, которая позволила бы снизить претензии со стороны водителей. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на расширенной коллегии Генпрокуратуры по вопросам безопасности дорожного движения.

"Минтранс разрабатывает методику перераспределения мест размещения камер фотовидеофиксации для контроля за нарушениями правил дорожного движения", - сообщил министр. По его словам, методика в частности будет включать порядок размещения таких камер. "Это позволит упорядочить вопрос, связанный с претензиями к работе камер в субъектах РФ", - заверил Дитрих.

Методика уже проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти.