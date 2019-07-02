Штраф за просрочку возврата валютной выручки для экспортеров могут снизить до 3-5%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение о понижении штрафов за просрочку возврата валютной выручки для экспортеров со 100% до 3-5% может быть принято правительством и внесено в Госдуму в ближайший четверг, сообщил журналистам гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"Мы ожидаем, что в ближайший четверг правительство внесет в Госдуму законопроект о существенной либерализации административной санкции. Если раньше штраф был 100% от объема нерепатриированной выручки, то сейчас этот штраф сокращается до 3-5%. Кроме того, предусматривается предупреждение [для экспортеров]", - сказал он.

Сейчас за невозврат валютной выручки предусматривается как административное, так и уголовное наказание. В РЭЦ надеются, что со временем это нарушение удастся декриминализировать.

Слепнев добавил, что если за 2018 год сырьевой энергетический экспорт шел выше плановых показателей, то за первые четыре месяца 2019 года он упал по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 1,6%. "Волна восстановительного роста после кризиса 2014-2015 годов заканчивается, теперь нам нужны драйверы роста, которые позволят нам вернуться в траекторию, предписанную национальным проектом", - подчеркнул он.

На фоне работы правительства по увеличению доли несырьевого экспорта, усилилась работа по снятию финансовых и административных ограничений. Среди основных факторов, сдерживающих экспорт, компании называют слишком жесткую административную политику (в том числе связанную с валютным контролем). С прошлого года РЭЦ и Минфин работают над смягчением валютного контроля для экспортеров. Ряд изменений в этой части уже принят, другие меры прорабатываются.

В частности, для компаний, попавших под санкции, предлагается увеличить сроки, по которым должен быть обеспечен возврат валютной выручки. Также подготовлен комплекс инициатив по смягчению требований валютного контроля как с точки зрения административной, так и уголовной ответственности.

Сейчас экспортеры обязаны зачислять как рублевую, так и валютную выручку на свои счета в российских банках. За каждый день просрочки компания должна платить штраф, а штраф за невозврат выручки может достигать 75-100% от суммы сделки. Согласно действующему законодательству, нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.