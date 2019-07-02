Облегчение контроля валюты даст до $10 млрд от несырьевого неэнергетического экспорта

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Максимальная либерализация валютного контроля за экспортерами принесет российской экономике $5-10 млрд от несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом рассказал журналистам глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"Мы считаем, что из всех регуляторных мер валютный контроль является <...> главным тормозом для тех предприятий, которые не решаются выйти на внешние рынки. Оценить в деньгах, сколько это (отмена контроля - прим. ТАСС) даст прироста, сложно. Когда режим будет работать в полном объеме, [экономический эффект] может быть $5-10 млрд несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал Слепнев.

Власти РФ совместно с РЭЦ и бизнес-сообществом подготовили и запускают так называемый первый регуляторный пакет мер, направленный на развитие экспорта. В него входит, в частности, отмена обязательства по возврату рублевой выручки экспортеров, а также либерализация возврата валютной выручки - в частности, для компаний, попавших под санкции, предлагается увеличить сроки, по которым должен быть обеспечен возврат валютной выручки. Также для компаний планируется снизить штрафы за несвоевременный возврат выручки с нынешних 100% до 3-5%.

Кроме того, РЭЦ надеется в целом декриминализовать такое нарушение, как невозврат валютной выручки (по действующему законодательству нерепатриация выручки в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок до пяти лет). "По отмене уголовной ответственности, я думаю, что решение будет в конце концов принято", - выразил надежду глава РЭЦ.

Неизменным остается сам факт необходимости возвращать в страну валютную выручку, но, по словам Слепнева, некоторые страны смогли отказаться и от этого требования. Полный отказ от репатриации выручки потребует донастройки налоговой и таможенной систем, чтобы научиться контролировать находящиеся за рубежом финансы. Но в современных реалиях, при современных данных, которые есть у таможни и банков, когда известен каждый шаг и каждая транзакция, такой контроль возможно осуществить, уверен глава РЭЦ.

При этом замминистра финансов Илья Трунин призвал смотреть на окружающий мир реалистично. "Понятно, что все мы хотим отменить валютный контроль, уголовную ответственность, возврат валютной выручки, но, к сожалению, нам это в ближайшее время полностью сделать не удастся", - сказал он. "Поэтому, может, стоит поработать над наиболее болезненными элементами существующего режима и на них сконцентрироваться. Это касается не только валютно контроля, но и таможенного и налогового администрирования", - призвал Трунин.