Путин обсудил с Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в России

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым перспективы развития рынка газомоторного топлива в РФ.

"Виктор Алексеевич, вы продвигаете везде, на всех площадках тему газомоторного топлива. Об этом и поговорим", - предложил Путин Зубкову, открывая встречу.

Зубков рассказал главе государства о работе, которую проводит "Газпром" по продвижению производства и реализации природного газа в качестве моторного топлива. В частности, по его словам, была создана компания "Газпром газомоторное топливо". Кроме того, была актуализирована законодательная база, а правительство приняло ряд документов, которые позволяют газовикам работать более эффективно в этом направлении.

Председатель совета директоров "Газпрома" также поделился статистикой по развитию этого рынка. "Мы начинали четыре года назад, было 213 заправочных станций; сейчас, в этом году, будет 352, а в 2020 году выйдем на 405, то есть в два с лишним раза больше", - доложил он. Также, по мнению Зубкова, важным показателем является реализация газа через сеть ГМС: в 2019 году компания планирует выйти на уровень 900 млн кубических метров газа, а в 2020 году - на миллиард кубометров газа потребления на транспорте. Он добавил, что в текущем году правительство изыскало 3,3 млрд рублей на субсидирование строительства газозаправочной сети.

Выслушав доклад, Путин заметил, что "госрегулирование цен отменили, и ситуация поменялась". Зубков с такой оценкой согласился и подчеркнул, что промышленность хорошо отреагировала на эту работу. "Мы сегодня имеем 127 моделей грузового автотранспорта, который может работать на природном газе. Это и дорожно-коммунальная техника, уборочная техника, мусоровозы. Пассажирский транспорт - 43 модели: это и автобусы, микроавтобусы. Специальная техника, легкий коммерческий транспорт. Легковой транспорт - уже четыре модели: "Лада Веста", "Лада Ларгус", "УАЗ Патриот", "УАЗ Пикап", - перечислил представитель "Газпрома". - То есть здесь тоже есть хорошее продвижение".

Президент также отметил, что газомоторное топливо значительно дешевле обычного бензина. По данным Зубкова, единица заправки стоит от 16 до 18 рублей. Учитывая, что средняя цена на дизель и бензин достигает 46-48 рублей, разница составляет почти в 2,5 - 3 раза. "Это очень выгодно. И потом, экологически оно тоже выгодно", - подытожил Зубков, заметив, что "Газпром" тесно работает с регионами, развивая свою сеть ГМС. С 61 субъектом уже заключены соглашения, активная работа ведется в 17 регионах.

100 станций

Президент считает главной задачей при расширении использования газомоторного топлива развитие сети заправочных станций. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков доложил, что в нынешнем году планируется построить 100 таких станций.

"Это самое основное, наверное, и есть - сеть заправочных станций, самое проблемное", - указал глава государства на встрече во вторник с Зубковым. Председатель совета директоров "Газпрома" доложил о выполнении двух пилотных проектов: в Ростовской области, где количество заправочных станций должно увеличиться с 11 до 39 в 2021 году, и в Белгородской области, где намечено построить 23 заправки. "Сеть заправочных станций развивается. Мы в этом году ставим задачу построить 100 заправочных станций, это очень хороший результат", - отметил Зубков.

"Важной работой считаем работу по малотоннажному СПГ. Уже введены станции по СПГ в Калининграде, в Петергофе, Екатеринбурге. Планируем еще ввести семь станций: Конаково, Балтийский, Обская, Ноябрьская, Сургут, Тобольск", - сообщил представитель "Газпрома". Он уточнил, что "это для заправки в основном крупнотоннажных автомобилей, которые возят грузы на большие расстояния, они будут работать на сжиженном природном газе".

По оценке Зубкова, "большие перспективы открываются по использованию СПГ на водном транспорте". "Дело в том, что, согласно конвенции, устанавливаются жесткие требования на Балтике: запрещают использование судов на мазуте. Поэтому строительство малотоннажных СПГ позволит заправлять бункеровочные пункты, заправлять суда, которые также могут использовать сжиженный природный газ", - пояснил он.

Председатель совета директоров "Газпрома" также заметил, что "есть хороший опыт использования СПГ на железнодорожном транспорте - общая численность магистральных и маневровых локомотивов должна в ближайшее время достигнуть 86 единиц". "Для этого будут строиться пункты СПГ. Общий объем спроса на СПГ достигнет к 2030 году 300 миллионов кубических метров", - подчеркнул он.



