Минтранс Чехии намерен минимизировать последствия сокращения авиасообщения с Россией

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта Чехии рассчитывает на скорейшее достижение договоренностей с российскими партнерами о полетах самолетов национальных авиакомпаний и будет стремиться минимизировать все последствия сокращения авиасообщения с РФ для пассажиров. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в чешском министерстве транспорта.

"Мы рассчитываем на достижение скорейшей договоренности с российскими партнерами, - подчеркнул источник. - Возникшая ситуация [с произошедшим во вторник ограничением полетов] интенсивно решается с российской стороной и отдельными авиакомпаниями. Целью чешской стороны является минимизировать ее негативное воздействие на авиапассажиров".

В Праге предполагают, что договоренность с российской стороной о полетах национальных авиаперевозчиков будет достигнута в максимально ближайшее время. Пока же действует временное разрешение на полеты российских авиакомпаний в Чехию, срок которого истекает 7 июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот", согласно решению авиавластей Чехии, сократит количество рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух в день, лоукостер "Победа" с четверга закрывает полеты из Москвы в Карловы Вары, а "Уральские авиалинии" - из Екатеринбурга в Прагу. По данным источника ТАСС, решение чешской стороны ограничить полеты российских авиакомпаний связано с тем, что авиавласти двух стран не смогли договориться и согласовать перелет самолета Czech Airlines из Праги в Сеул по транссибирскому маршруту.