Дороги на 30 улицах отремонтируют во Владикавказе по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Около 516 млн рублей выделено в этом году Владикавказу на ремонт дорог на 30 улицах в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Как рассказал ТАСС глава администрации местного самоуправления города Борис Албегов, всего на ремонт дорог в столице республики необходимо порядка 5 млрд рублей.

"В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Владикавказу выделено около 516 млн рублей. Они будут направлены на ремонт участков дорог на 30 улицах, а также на ремонт светофорных объектов. Работы уже начались в столице республики, их проводят профессиональные подрядные организации, так как мы уделяем огромное внимание не только количеству, но и качеству отремонтированных дорог", - сказал Албегов.

Участки дорог, нуждающихся в ремонте, отбирались согласно обращениям горожан, а также по итогам мониторинга ГИБДД, Ростехнадзора. На некоторых дорогах в рамках ремонта также установят новые бордюры.

По словам Албегова, по нацпроекту в 2020 году будет выделено порядка 500 млн рублей. В настоящее время составляется подробный перечень работ, которые планируется провести, он будет утвержден в скором времени.

"Дорожники работают с современной техникой, в том числе в выходные дни, а также в ночное время суток. Мы намерены выполнить весь план работы в соответствующие сроки и освоить выделенные средства", - отметил глава города.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.