Счетная палата: бюджет России может недополучить 78,5 млрд рублей дивидендов госкомпаний

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бюджет РФ в 2019 году может недополучить 78,5 млрд рублей доходов от запланированных поступлений дивидендов госкомпаний, сообщили ТАСС в Счетной палате.

"По мнению Счетной палаты, существуют риски невыполнения прогнозных значений по поступлению дивидендов в размере 78,5 млрд рублей, в том числе в связи с уплатой по ряду компаний промежуточных дивидендов в 2018 году", - сообщили в контрольно-счетном ведомстве.

Изначально на 2019 год доходы от поступления дивидендов госкомпаний были запланированы Минфином в сумме 588,3 млрд рублей. При внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год объем поступлений был уменьшен на 24,5%, или на 144,4 млрд рублей. Таким образом, Минфин РФ прогнозирует поступление 443,9 млрд рублей доходов от дивидендов.