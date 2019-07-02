Дитрих не исключил усиления санкций за перегруженные грузовики со скрытыми номерами

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих не исключает возможности усиления санкций к владельцам перегруженных грузовых автомобилей с сокрытыми от фиксации номерами. Об этом он сообщил, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры по вопросам безопасности дорожного движения.

"Сегодня мы сталкиваемся с большой трудностью, которая связана с тем, что многие владельцы транспортных средств, особенно при правонарушениях, за которые предусмотрены крупные штрафы, искусственно модифицируют, скрывают или снимают государственные регистрационные знаки. С такой бедой мы сталкиваемся и в тех ситуациях, когда по дороге едут тяжеловесные крупногабаритные грузовые транспортные средства, которые, как правило, нарушают правила перевозки грузов многократно. Остановить такого рода автомобиль, перегруженный в 3 или 4 раза по сравнению с нормативом, в случае экстренной необходимости, как правило, невозможно и в случае совершения водителем ДТП", - отметил Дитрих.

В связи с этим министр попросил помочь все заинтересованные структуры найти "способ заставить водителей этих транспортных средств соблюдать закон и усилить санкции за перевес и сокрытие номеров". "Мы могли бы предложить инициативу, в том случае, если такое нарушение выявлено, связанную с конфискацией транспортного средства и груза за значительный перевес при перевозке", - не исключил он. По его словам, "это будет позитивно влиять на безопасность дорог".

Другой мерой повышения безопасности на дорогах он назвал разработанный Минтрансом по предложению Росавтодора законопроект об изменении санкций в ст. 12.11 КоАП за нарушения на скоростных автомагистралях. "Предлагается усилить санкции по этой статье с 1 до 2 тыс. рублей. Эта новелла в совокупности с увеличением числа объектов дорожного сервиса позволит сократить количество ДТП с наездами на стоящие на обочине транспортные средства. Последствия таких ДТП, по статистике, являются одними из самых тяжелых", - заметил Дитрих.

Вместе с тем, он признал, что для снижения аварийности на дорогах все простые решения уже применены и все следующие действия "должны быть очень продуманными и взвешенными, чтобы дать максимальный эффект".