Ростуризм до конца года запустит центр для продвижения туристических возможностей

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 2 июля. /ТАСС/. Ростуризм намерен создать центр маркетинговых компетенций для продвижения туристических возможностей России как для россиян, так и для иностранных путешественников. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на форуме "Реки России".

"Мы совместно с Минэкономразвития планируем уже в этом году создавать центр маркетинговых компетенций. По организационно-правовой форме эта структура, скорее всего, будет автономной некоммерческой организацией - как показывает практика, это достаточно гибкий механизм для принятия быстрых решений. А маркетинг - это как раз сфера, требующая быстрых решений", - сказала Догузова.

Специалисты Ростуризма изучили опыт работы таких маркетинговых центров за рубежом и "будут сверять их" с российскими реалиями, отметила глава ведомства. Сейчас Ростуризм анализирует регионы РФ с точки зрения возможности принимать туристов (инфраструктура, транспорт, развлечения), добавила она.

Ранее глава Ростуризма сообщала, что ведомство совместно с Минэкономразвития и участниками рынка разрабатывает большую маркетинговую стратегию по продвижению отдыха в России. Разработка маркетинговой стратегии подразумевает создание единого информационного интернет-портала для туристов, где был бы собран яркий контент об отдыхе в России, отмечала Догузова.