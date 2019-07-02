Машино-места в Москве впервые выставят на торги без начальной цены

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Москва впервые выставит на аукцион для продажи машино-места, не объявляя начальную цену. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Департамента по конкурентной политике.

"Уникальность нового способа в том, что начальную стоимость продажи имущества будет определять не организатор торгов, а покупатели, допущенные к участию. Победителем будет признан участник, предложивший лучшую цену с учетом экономической целесообразности каждой заявки", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Отмечается, что первые предложения такой покупки машино-мест появятся на инвестиционном портале города Москвы 3 июля. Всего за месяц планируется выставить первые 42 объекта: 15 на юго-западе столицы, 11 на востоке, 10 на северо-западе, пять в центре и одно на западе Москвы. Власти предполагают, что новый способ реализации машино-мест поможет упростить для горожан доступ к ним.

В пресс-службе напомнили, что лица, которые заинтересованы выкупе машино-места у города в личное пользование, смогут принять участие в торгах после аккредитации на электронной торговой площадке и подачи заявки со сканом паспорта.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, Москва уже имеет опыт реализации помещений без объявления цены. Всего с начала этого года таким образом было реализовано пять помещений. Статистика показывает, что торги за такие объекты вызывают очень высокий спрос. По итогам полугодия в среднем на один такой лот претендовали 65 участников, при этом цены на все объекты по итогам торгов находились в пределах рынка.