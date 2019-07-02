Росстат усовершенствует методику расчета производительности труда

"Когда мы формировали методику расчета, было шесть вариантов того, как это считать. Другое дело, что у каждой из этих методик есть свои недостатки, свои нюансы. Поэтому выбрана одна как базовая - расчет будет производиться по ней. А дальше мы будем и с регионами, и с заинтересованными органами федеральной власти обсуждать, как нужно эту методику усовершенствовать", - сказал он, отметив, что "даже действующая методика позволяет нам оценить в целом и понять динамику показателей".

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новая методика расчета производительности труда позволяет оценить ситуацию в целом и проследить динамику, но для полноты картины не хватает информации, которая поступает с предприятий. Росстат обсудит с регионами и органами федеральной власти усовершенствование методики, заявил во вторник журналистам глава Росстата Павел Малков.

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Малков отметил, что в ближайшее время будет создана рабочая группа с привлечением представителей региональных органов исполнительной власти, где этот вопрос будет обсуждаться "в постоянном режиме".

Замглавы Росстата Ирина Масакова пояснила, что в настоящее время основная проблема методики заключается в первичной информации. По ее словам, предприятия не всегда могут идентифицировать занятых на производстве с результатами деятельности, потому что один и тот же человек может заниматься разными видами деятельности.

"Кроме того, существуют многотерриториальные компании, где численность может числиться в головной компании, а работа - производиться в территориально обособленных подразделениях. Законодательством не предусмотрено ведение бухгалтерского учета по подразделениям предприятий, поэтому бухгалтерский учет ведется в целом по предприятию без географической разбивки результатов производства и факторов производства - труда и капитала. Поэтому с многотерриториальными компаниями - это отдельная история, и полной корректной информации получить практически невозможно по объективным причинам", - пояснила она.

Масакова добавила, что на подсчет производительности труда влияет высокий уровень инфляции. "Для того, чтобы рассчитать производительность труда, ее динамику, это нужно почистить стоимостные показатели и индекс коэффициентной составляющей. Для каждого предприятия это сделать практически невозможно, потому что в этом случае каждое предприятие должно оценивать свод продукцию не только в текущих ценах, но и в венах предыдущего года и в условиях предыдущего года. А это дополнительная нагрузка", - отметила она, добавив, что в советское время предприятия это делали, но и инфляция была "близкая к нулю".