ИКАО отметила полное соблюдение Россией стандартов по авиационной безопасности

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) провела комплексную проверку и выявила полное соблюдение Россией стандартов организации в области авиационной безопасности. Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

Аудиторы проверили систему обеспечения авиационной безопасности в РФ, в частности провели аудит практической реализации государственных требований к организации безопасности в аэропортах Шереметьево и Пулково. Проверки показали, что Россия полностью соблюдает стандарты ИКАО, а в аэропортах установлен высокий уровень обеспечения авиационной безопасности.

Отмечается, что Минтранс совместно с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и Федеральным агентством воздушного транспорта продолжит осуществлять контроль и надзор в области обеспечения авиационной безопасности с учетом рекомендаций ИКАО.