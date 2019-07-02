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ИКАО отметила полное соблюдение Россией стандартов по авиационной безопасности

К такому заключению пришли аудиторы организации после проведения проверок в аэропортах Шереметьево и Пулково

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) провела комплексную проверку и выявила полное соблюдение Россией стандартов организации в области авиационной безопасности. Об этом сообщается на сайте Минтранса РФ.

Аудиторы проверили систему обеспечения авиационной безопасности в РФ, в частности провели аудит практической реализации государственных требований к организации безопасности в аэропортах Шереметьево и Пулково. Проверки показали, что Россия полностью соблюдает стандарты ИКАО, а в аэропортах установлен высокий уровень обеспечения авиационной безопасности.

Отмечается, что Минтранс совместно с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и Федеральным агентством воздушного транспорта продолжит осуществлять контроль и надзор в области обеспечения авиационной безопасности с учетом рекомендаций ИКАО.

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