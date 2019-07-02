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ФАС планирует изучить ценообразование на рынке мяса в России

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минсельхоз подверг критике намерения Минфина доначислить импортерам кормовых добавок налог на добавленную стоимость в размере 4-7 млрд рублей
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует изучить рынок мяса в России в связи с возможным ростом цен на продукцию. Об этом журналистам сообщил заместитель главы ФАС Андрей Цыганов.

"У ФАС есть причина для того, чтобы исследовать эту тему, потому что так сразу сказать, есть у нас волнения или нет на эту тему, я не могу. Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так, значит будем внимательно смотреть", - сказал он.

Ранее газета "Известия" написала, что Минсельхоз России подверг критике намерения Минфина доначислить импортерам кормовых добавок налог на добавленную стоимость в размере 4-7 млрд рублей. По прогнозам Национального кормового союза, в случае доначисления налогов мясная продукция может подорожать как минимум на 10%.

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