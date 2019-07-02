Поставки нефти в Польшу осуществляются по всем трем ниткам "Дружбы"

ВАРШАВА, 2 июля. /ТАСС/. Поставки нефти в Польшу с начала июля осуществляются по всем трем ниткам трубопровода "Дружба". Об этом сообщила во вторник на своем официальном сайте польская компания - оператор нефтепровода PERN.

"Поставки нефти на базу в Адамово с начала июля осуществляются трубопроводом "Дружба" по всем трем ниткам", - сказано в сообщении.

Согласно информации, переданной в PERN компанией "Транснефть", в первой половине июля закачка сырья будет осуществляться с меньшим давлением. "Во второй половине июля можно ожидать повышения производительности", - отметили в польской компании.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

Ежегодно PERN перекачивает в национальную систему около 50 млн т нефти из России, управляя сетью нефтепроводов протяженностью 2,6 тыс. км. Она осуществляет поставки на два НПЗ в Польше - в Плоцке ("Орлен") и Гданьске ("Лотос"), а также на два НПЗ в Германии - в местностях Шведт и Шпергау.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Польша остановила закачку 24 апреля. Нефть не поступала в республику по "Дружбе" 46 дней. Поставки были возобновлены 9 июня. Сообщалось, что в период отсутствия подаваемой по трубе нефти Польша начала использовать аварийные запасы нефти - резерв, который республика как член ЕС и Международного энергетического агентства обязана иметь на 90 дней. Также поставки нефти осуществлялись в республику по морю.