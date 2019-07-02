В ДНР повысили зарплаты госслужащим на 20% и соцвыплаты жителям

ДОНЕЦК, 2 июля. /ТАСС/. Размер должностных окладов государственных гражданских служащих Донецкой народной республики (ДНР) с 1 июля увеличен на 20%. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина был опубликован во вторник.

"Увеличить с 1 июля 2019 года на 20% размер действующих должностных окладов руководящих работников, специалистов и служащих", - приводит текст документа Донецкое агентство новостей (ДАН).

Отдельным указом Пушилин повысил на 20% оклады сотрудников МЧС.

Лидер ДНР также увеличил и выплаты соцпособий жителям. Как пояснили ДАН в министерстве труда и социальной политики республики, увеличена госпомощь на детей одиноким материям, семьям, имеющим трех и более детей, детям-инвалидам, пособие по уходу за инвалидом I и II группы. В зависимости от категории повышение составило от 10% до 80%.

"Для реализации настоящего указа выделяется более 66 млн рублей", - подчеркнули ДАН в минсоцполитики.

Ранее во вторник сообщалось, что с 1 июля минимальный размер пенсий в ДНР повышен до 4 тыс. рублей.

В июне Пушилин заявлял, что в ДНР в несколько этапов будут индексированы зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии. Очередное повышение выплат ожидается с января 2020 года.