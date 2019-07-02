Кабмин освободит ряд субъектов России от штрафов за несвоевременное освоение субсидий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство РФ определило ряд регионов, которые будут освобождены от штрафов за несвоевременное освоение субсидий из федерального бюджета в 2019 году. Текст распоряжения опубликован на сайте кабмина.

"Освободить от применения мер ответственности, предусмотренных пунктами 16 и 19 правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по перечню согласно приложению", - говорится в тексте распоряжения.

В общей сложности субъекты РФ будут освобождены от штрафов за несвоевременное освоение бюджетных средств по 10 наименованиям субсидий.

Согласно перечню правительства, 24 субъекта РФ получат освобождение от штрафов за несвоевременное освоение субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, 45 субъектов - по субсидиям на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.