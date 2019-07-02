РФ хочет привлечь суверенные займы у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает возможность привлечения кредитов Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для финансирования инфраструктурных проектов через механизм суверенных займов. Это снимает необходимость предоставления госгарантий под кредит, на которых настаивал банк, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

Привлечение займов по такой схеме может начаться уже в 2019 году.

"По своей природе государственная гарантия является сложным финансовым инструментом. Ситуация становится еще более деликатной в случае предоставления гарантии в пользу иностранного кредитора и при ее регулировании нормами иностранного права. По этой причине мы склоняемся к тому, чтобы наработать опыт взаимодействия с АБИИ через привлечение суверенного займа. Россия выступит основным заемщиком", - рассказал Сторчак.

После этого правительство либо становится кредитором по отношению к региону, в котором реализуется проект, либо выступает и заемщиком, и пользователем средств кредита.

Если заемщиком выступит Россия, то эти кредиты будут входить в программу государственных внешних заимствований. По словам Сторчака, Минфин рассматривает возможность привлечения средств банка уже в этом году через поправки в закон о федеральном бюджете, так как внесение изменений в программу заимствований является обязательным предварительным условием привлечения заемных средств в АБИИ.

Ранее Сторчак сообщал, что Россия ждет от АБИИ информации о виде и условиях по госгарантиям, которые необходимы банку для финансирования российских проектов. По его словам, менеджмент банка готовит необходимую административную и юридическую базу для того, чтобы активно выйти на российский рынок, но требует предоставления государственных гарантий РФ.

Акционеры АБИИ

Создание АБИИ было инициировано Китаем для преодоления инфраструктурных ограничений экономического развития азиатских стран. Уставный капитал АБИИ составил $100 млрд.

Россия стала обладателем 65 тыс. 362 акций банка, получив 5,92% голосов. Это позволило ей стать третьей по количеству акций и голосов страной после Китая и Индии, которые получили 26,06% и 7,5% соответственно. В пятерку крупнейших соучредителей по объему вложений из 57 стран входят также Германия и Южная Корея.

Основные направления проектов, которые обсуждаются в АБИИ для реализации в России, касаются инфраструктуры и "зеленых" технологий, сообщал ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В частности, Россия предлагала банку на рассмотрение проект "Меридиан" по строительству автомобильной дороги между Казахстаном и Европой.