Участие в хартии ОПЕК+ является добровольным и не несет юридических обязательств

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Хартия сотрудничества стран - производителей нефти ОПЕК+ представляет собой высокое обязательство, которое будет на добровольной основе исполняться каждой из стран - участниц и не создает никаких юридически обязывающих отношений между ними. Текст документа размещен на сайте Минэнерго РФ.

В нем также отмечается, что участие в хартии является добровольным и открытым для всех стран - производителей нефти.

"Хартия сотрудничества стран - производителей нефти должна стать фундаментом нашей будущей кооперации. Благодаря такой диалоговой платформе мы сможем не только на постоянной основе продолжить отслеживать ситуацию на нефтяных рынках, но и при необходимости оперативно реагировать на возникающие перекосы, в регулярном режиме обсуждать как на министерском, так и экспертом уровнях актуальные вопросы развития отрасли", - подчеркнул министр энергетики РФ и сопредседатель заседания Александр Новак.

Также хартия имеет ряд важных целей, в частности развитие диалога между нефтедобывающими странами, сотрудничество в технологической сфере ради блага производителей и потребителей нефти, долгосрочное использование нефти в мировой экономике, а также общее развитие нефтяного рынка.

Для достижения данных целей хартии страны - подписанты планируют проводить министерскую встречу как минимум раз в год, при этом сопредседателями министерских встреч будут главы делегаций от страны - члена ОПЕК и страны, не входящей в ОПЕК, на ежегодной ротационной основе. Также будут проводиться встречи технических экспертов стран - участниц хартии как минимум два раза в год.

При этом любая страна - участница может выйти из данной хартии, в любое время уведомив сопредседателей министерской встречи.

Страны ОПЕК+ на заседании в Вене 2 апреля проголосовали за присоединение к решению ОПЕК продлить сделку об ограничении добычи нефти до апреля 2020 года с прежними квотами для стран - участниц. Кроме того, министры ОПЕК+ подписали хартию о долгосрочном сотрудничестве.