МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор предлагает создать реестр экспортеров зерна из России и наделить ведомство полномочиями по ведению этого реестра. Об этом говорится в документах к заседанию совета по вопросам АПК при Совете Федерации.

"Законодательно закрепить ведение реестра экспортеров зерновой продукции, Россельхознадзор наделить полномочиями по ведению реестра", - отмечается в документах.

Кроме того, Россельхознадзор предлагает разработать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок осуществления контроля за качеством и безопасностью российского зерна, в том числе предназначенного на экспорт. Представители ведомства также предлагают ускорить принятие нормативного правового акта, позволяющего осуществлять госрегистрацию предприятий-экспортеров и законодательно закрепить обязанность экспортеров соблюдать требования стран-импортеров в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Среди других предложений Россельхознадзора - рекомендовать главам субъектов России проводить комплекс мер по локализации очагов, ликвидации популяции и профилактике комплексной борьбы с сорными растениями в процессе вегетациям зерновых культур. Специалисты ведомства также рекомендуют при подготовке партии зерна на экспорт организовывать хранение и формирование экспортных партий с учетом их карантинного фитосанитарного состояния, а также обязательной подработки зерна.

В январе 2019 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщал о том, что ведомство готовит предложения об усилении контроля за экспортом зерна из России, в том числе за счет лицензирования экспортеров.

В 2018 году Россельхознадзор начал проверку зерновых площадок для поставок на экспорт. С июля по декабрь служба выявила 44 нарушения. Работа некоторых площадок была приостановлена. Проверки работы отгрузочных площадок связаны с претензиями ряда стран к качеству российского зерна, в частности из-за обнаружения в нем карантинных для импортера объектов.