Возможность транзита подсанкционных товаров через РФ вызвала интерес у финских компаний

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июля. /ТАСС/. Финские продовольственные компании заинтересовались открывшейся возможностью перевозок своей продукции, находящейся под российскими контрсанкциями, по железной дороге транзитом через РФ. Об этом представители компаний сообщили во вторник телекомпания Yle, комментируя решение российских властей.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2020 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Другим документом президент внес изменение в нормы первоначального указа о контрсанкциях от 6 августа 2014 года. В частности, в документе прописано разрешение на транзитные перевозки через Россию подсанкционных товаров "при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля на основе технологии ГЛОНАСС". При этом такие грузы должны быть запломбированы, а водители, осуществляющие транзит этого груза, должны иметь соответствующие учетные талоны.

Перевозки из Финляндии, уточняет телеканал, могли бы осуществляться по железнодорожному маршруту из финского города Коувола в Китай, которая проходит через Россию и Казахстан.

В частности, производитель свинины компания Atria, которая в настоящее время экспортирует мясо в Китай по морю, заявила, что готова была бы рассмотреть вариант с железной дорогой. В компании отметили, что "доставка товара по морю может длиться более двух месяцев, тогда как на поезде она будет занимать около 14 дней". Atria пока имеет разрешение на ввоз в Китай только замороженных продуктов, при этом перевозки по железной дороге сделали бы возможной также транспортировку охлажденного мяса, хранящегося три температуре минус два градуса.

Заинтересован в перевозках по железной дороге также крупнейший финский производитель молочной продукции Valio, особенно пострадавший от российских контрсанкций. Сейчас компания поставляет в Китай молоко в виде порошка как для использования в промышленности, так и напрямую потребителями. По словам директора по международной торговле Valio Тимо Паяри, новый способ транспортировки мог бы позволить доставлять в Китай и продукты, срок хранения которых намного короче. "Это может быть масло или различные жидкие заменители материнского молока", - уточнил он.

Конкретных решений финские производители пока не принимали. По их словам, сначала они хотят прояснить все детали возможного транзита с таможней. При этом Atria согласна протестировать новый маршрут уже в скором времени, тогда как, по оценке Valio, ее товары смогут отправиться в Азию по железной дороге только через несколько лет.