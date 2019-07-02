{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Обновлено 

Новак: выполнение Россией сделки ОПЕК+ не связано с ситуацией на трубопроводе "Дружба"

Министр энергетики РФ отметил также, что Москва будет полностью выполнять обязательства по сделке ОПЕК+, уже выработано решение совместно с нефтегазовыми компаниями и федеральными органами власти

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает, что выполнение Россией сделки ОПЕК+ не связано с ситуацией на трубопроводе "Дружба". Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министров стран ОПЕК+.

"Я бы не связывал ситуацию с нефтепроводом "Дружба" с теми договоренностями, которые были достигнуты в рамках сделки ОПЕК+", - сказал он.

"Что касается нефтепровода "Дружба", - это была форс-мажорная ситуация, как вы знаете, связанная с криминальными действиями отдельных юридических и физических лиц. На сегодняшний день, что касается поставок российской нефти, они уже давно возобновлены, и качественная нефть, соответствующая стандартам, давно поступает потребителям", - добавил министр.

Как отметил Новак, российская сторона будет полностью выполнять обязательства по сделке ОПЕК+, уже выработано консолидированное решение совместно с нефтегазовыми компаниями и федеральными органами власти. 

"У нас была довольно обширная дискуссия с участием наших нефтегазовых компаний, с участием федеральных органов власти, таких как Министерство финансов и Министерство экономического развития. Было выработано из разных вариантов общее консолидированное решение, поэтому Россия будет полностью соответствовать взятым на себя обязательствам", - сказал Новак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, будет ли Россия делать взносы, учитывая, что сейчас всю финансовую нагрузку берет на себя Секретариат ОПЕК.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ планируется провести в сентябре в Абу-Даби в рамках форума Мирового энергетического совета, сообщил Новак.

"Мы договорились по предложению нашего коллеги - министра энергетики ОАЭ, господина [Сухейля] аль-Мазруи - следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ провести в сентябре в Абу-Даби на полях форума Мирового энергетического совета", - сказал Новак.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
Кабмин утвердил формулу расчета платы за данные дистанционного зондирования Земли
Согласно соответствующим правилам, цена будет зависеть от коэффициента уровня обработки информации и срока ее использования
Читать полностью