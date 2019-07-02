Новак: выполнение Россией сделки ОПЕК+ не связано с ситуацией на трубопроводе "Дружба"

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ считает, что выполнение Россией сделки ОПЕК+ не связано с ситуацией на трубопроводе "Дружба". Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания министров стран ОПЕК+.

"Я бы не связывал ситуацию с нефтепроводом "Дружба" с теми договоренностями, которые были достигнуты в рамках сделки ОПЕК+", - сказал он.

"Что касается нефтепровода "Дружба", - это была форс-мажорная ситуация, как вы знаете, связанная с криминальными действиями отдельных юридических и физических лиц. На сегодняшний день, что касается поставок российской нефти, они уже давно возобновлены, и качественная нефть, соответствующая стандартам, давно поступает потребителям", - добавил министр.

Как отметил Новак, российская сторона будет полностью выполнять обязательства по сделке ОПЕК+, уже выработано консолидированное решение совместно с нефтегазовыми компаниями и федеральными органами власти.

"У нас была довольно обширная дискуссия с участием наших нефтегазовых компаний, с участием федеральных органов власти, таких как Министерство финансов и Министерство экономического развития. Было выработано из разных вариантов общее консолидированное решение, поэтому Россия будет полностью соответствовать взятым на себя обязательствам", - сказал Новак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, будет ли Россия делать взносы, учитывая, что сейчас всю финансовую нагрузку берет на себя Секретариат ОПЕК.

Следующее заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ планируется провести в сентябре в Абу-Даби в рамках форума Мирового энергетического совета, сообщил Новак.

"Мы договорились по предложению нашего коллеги - министра энергетики ОАЭ, господина [Сухейля] аль-Мазруи - следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ провести в сентябре в Абу-Даби на полях форума Мирового энергетического совета", - сказал Новак.