Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды в России для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции в стране. Об этом говорится в документах к совещанию комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, посвященному мерам по предотвращению производства и оборота контрафактной минеральной воды.

"В части мер, направленных на предотвращение производства и оборота контрафактной минеральной воды, Роспотребнадзором подготовлено и направлено в Минпромторг предложение по введению маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды", - говорится в документах.

В России сейчас идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий.

В октябре 2018 года производитель минеральной воды "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17", предприятие "Холдинг Аква", обратился в Минпромторг с просьбой провести добровольный эксперимент по включению минеральной воды в систему маркировки. В первую очередь планируется включить в национальную систему цифровой маркировки разливаемую на заводе минеральную воду "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17".