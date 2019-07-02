Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Изначально завершить строительство на пусковых комплексах ЦКАДа №1 и №5 планировалось в декабре 2018 года, на пусковых комплексах №3 и №4 - в декабре 2019 года. В марте 2018 года правительство согласовало перенос срока ввода ЦКАД-4 на декабрь 2020 года. Окончательно решение не было утверждено президентом России Владимиром Путиным.

В конце февраля 2019 года сроки завершения строительства снова были перенесены: первый, третий и пятый участки ЦКАД - на октябрь 2020 года, а четвертый - на октябрь 2021 года. Это следовало из информации на сайте правительства по итогам совещания у вице-премьера Максима Акимова.

О проекте ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, по Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.

Ранее сообщалось, что Счетная палата РФ отметила, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по недопущению увеличения стоимости реализации проекта ЦКАД и сформировать оперативный штаб для завершения строительства магистрали, в частности для еженедельного мониторинга хода работ. При этом Генпрокуратуре, СК РФ и Счетной палате было поручено провести проверку соблюдения интересов страны при заключении и выполнении госконтрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства ЦКАД.