Участок Транскама протяженностью 23 км капитально отремонтируют в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 июля. /ТАСС/. Дорожники капитально отремонтируют в Северной Осетии 23-километровый участок Транскавказской автомагистрали, соединяющей Россию с Южной Осетией. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Упрдор "Кавказ".

"В Северной Осетии капитально отремонтируют 23-километровый участок Транскама. Работы начались в июне и сейчас перешли в активную фазу. Проектом предусмотрена замена дорожного полотна и 25 водопропускных труб, расширение проезжей части до 9 метров и ремонт 19 съездов", - говорится в сообщении.

На съездах в села Нижний Унал, Зинцар и Мизур Алагирского района оборудуют семь автобусных остановок.

На время капитального ремонта движение открыто по одной полосе. В поселке Мизур движение будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Транскавказская автомагистраль - единственная дорога, которая связывает Россию и Южную Осетию. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.