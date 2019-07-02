Минстрой получил $320 млн заемных средств Нового банка развития на проект по водоснабжению

ТАСС, 2 июля. Новый банк развития, созданный странами-членами БРИКС, предоставил Минстрою России $320 млн заемных средств на шесть лет на проект по модернизации водоснабжения пяти городов, расположенных в бассейне реки Волги. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе подписания договоров между ведомством, городами-участниками программы и субъектами, в которые они входят.

"Мы вступаем в практическую стадию реализации проекта, которой предшествовала напряженная работа, переговоры шли в течение двух лет. <...> Все, что касается направления Волги, входит в один из федеральных проектов по очистки реки, входящих в нацпроект "Экология". Поэтому мы рассчитываем на мощный синергетический эффект, чтобы два проекта дали результаты, на которые мы рассчитываем", - отметил Якушев.

По итогам конкурса городами-участниками проекта стали населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к Волге, в которых проблема водоснабжения и очистки сточных вод близка к критическому уровню, - Волжский (Волгоградская область), Рыбинск (Ярославская область), Дзержинск (Нижегородская область), Чебоксары (Чувашия) и Иваново.

Проект предполагает модернизацию и развитие системы водоснабжения, создание системы сбора и очистки ливневых стоков и захоронения осадков сточных вод.

Проект "Оздоровление Волги" входит в нацпроект "Экология". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).