Reuters: ЕС выразил готовность к переговорам с США по вопросу о новых возможных пошлинах

ТАСС, 2 июля. Европейский союз выразил готовность провести переговоры с США по поводу новых пошлин, которые Вашингтон может ввести против продукции из ЕС на сумму в $4 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Европейской комиссии (ЕК).

"ЕС по-прежнему открыт для дискуссий с США, при условии что они будут [проводиться] без предварительных условий и направлены на справедливый результат" - приводит агентство слова официального представителя Еврокомиссии.

При этом в ЕК отметили, что статистика, которую приводит США в обоснование своей позиции по поводу возможных новых пошлин, основана на собственных американских подсчетах и не исходит от Всемирной торговой организации (ВТО).

Еврокомиссия также заявила, что предпринимает необходимые шаги с тем, чтобы ЕС мог быстро принять ответные меры на основании арбитражного решения по этому вопросу.

Аппарат представителя США торговых переговорах в понедельник предложил установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд. Как следует из заявления ведомства, это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности. В приложении к данному заявлению приводятся почти 90 наименований товаров. В их числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков. В заявлении уточняется, что в апреле ведомство уже предлагало ввести пошлины на товары из ЕС на сумму $21 млрд.

Апелляционный орган ВТО в прошлом году подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский союз и четыре его государства-члена - Франция, Германия, Испания и Великобритания - незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus. Данный спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года.