ФСК выделит 180 млн рублей на модернизацию подстанции на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 2 июля. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС, входит в группу "Россети") начала модернизацию на одной из крупнейших в Ставропольском крае подстанций - 330 кВ "Прикумск". Стоимость модернизации превышает 180 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"После проведения работ, которые продлятся до конца 2020 года, энергообъект выйдет на новый уровень. Здесь будет установлено оборудование нового поколения - элегазовое. Плюс от этих ячеек напрямую питаются потребители, четыре района края. Это в первую очередь надежность их питания. Для нашего края это масштабный проект", - сказал представитель пресс-службы.

В сообщении компании отмечается, что на энергообъекте идут работы по замене выключателя напряжением 110 кВ в ячейке линии электропередачи 110 кВ "Прикумск - Городская". До конца 2020 года планируется монтаж еще восьми новых коммутационных аппаратов напряжением 35, 110 кВ.

По данным пресс-службы, взамен маслонаполненного оборудования устанавливаются высоконадежные элегазовые выключатели. Такие устройства просты в обслуживании, срок их эксплуатации составляет не менее 30 лет. Применяемый в них элегаз не горюч и не токсичен.

"В результате модернизации повысится надежность электроснабжения восточных районов Ставрополья с общим населением около 300 тыс. человек, а также промышленного центра региона - города Буденновска, где находится химический комбинат "Лукойл-Ставролен", - отмечается в пресс-релизе.

Мощность подстанции 330 кВ "Прикумск" составляет 400 МВА. Она обеспечивает передачу электроэнергии Ростовской АЭС и Буденновской ТЭС в энергосистему Ставропольского края, а также электроснабжение населенных пунктов Буденовского, Левокумского, Арзгирского и Нефтекумского районов. ФСК ЕЭС - одна из крупнейших в мире публичных электросетевых компаний, является оператором Единой национальной электрической сети России. Основным акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети.