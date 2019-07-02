Правительство сняло ограничение на покупку госкомпаниями облигаций ВЭБ.РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Правительство РФ сняло ограничение на покупку госкомпаниями и госкорпорациями облигаций ВЭБ.РФ, следует из опубликованного на сайте кабмина постановления.

В материалах к постановлению поясняется, что ВЭБ.РФ для финансирования инвестиционных проектов привлекает средства на внутреннем рынке облигаций, имея при этом ряд ограничений для их размещения. В частности, согласно утвержденным правилам инвестирования временно свободных средств государственной корпорации, государственной компании выпускам или программам облигаций должен быть присвоен соответствующий кредитный рейтинг рейтинговым агентством "АКРА" или "Эксперт РА".

"Подписанным постановлением требование к облигациям ВЭБ.РФ о наличии соответствующих кредитных рейтингов для инвестирования временно свободных средств госкорпораций или госкомпаний исключается. В то же время предусматривается, что облигации ВЭБ.РФ должны быть допущены к обращению на организованных торгах", - отмечается документе.

Сообщается, что "снятие этого ограничения позволит расширить набор финансовых инструментов, через которые ВЭБ.РФ сможет привлекать финансирование, а для госкорпораций и госкомпаний - соответственно список активов, в которые они смогут инвестировать свои временно свободные средства".